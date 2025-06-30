«Россети» обеспечили условия для выдачи мощности первого ветропарка в Самарской области

«Россети» модернизировали две магистральные подстанции для технологического присоединения к Единой национальной электрической сети Гражданской ветроэлектростанции (ВЭС), строящейся на юге Самарской области. Ветроэнергетический кластер мощностью 250 МВт будет первым в регионе и одним из крупнейших в Поволжье.

Энергетики смонтировали на подстанциях 220 кВ «Оросительная» и «Томыловская» цифровые комплексы релейной защиты российского производства. Оборудование реагирует на малейшие отклонения в контролируемом энергоузле, что минимизирует риски нештатных ситуаций. Кроме того, на «Томыловской» внедрена автоматика ограничения токовой перегрузки.

Работы провел филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги. Проект позволил обеспечить высокую надежность схемы выдачи мощности ветропарка и прилегающей сети в целом.

Площадка Гражданской ВЭС находится в Красноармейском районе в 70 км от Самары. Планируется, что здесь возведут 40 ветроэнергетических установок высотой более 170 м каждая.

Группа «Россети» активно участвует в развитии возобновляемой энергетики, способствуя интеграции новой генерации в энергосистему страны. В 2024 году к сетям было подключено 12 объектов ВИЭ общей мощностью 412,5 МВт, включая Казачью ветростанцию в Ростовской области (100 МВт), Красинскую и Борзинскую солнечные станции в Калмыкии и Забайкалье (54 МВт и 46 МВт соответственно).