«Тепловые системы» открыли завод по производству нагревательного кабеля в Китае. Бренд TSHEAT становится международным. Эксклюзив RusCable.Ru

Российская компания "Тепловые системы" сообщила о запуске нового завода по производству нагревательных кабелей и систем электрообогрева в Китае. Новая компания Anhui TS Technology Co., Ltd. станет глобальным производителем кабельной продукции TSHEAT в Китае. Завод расположен в городе Уху, провинция Аньхой. Первая очередь проекта занимает около 1,6 гектара, включая 11 000 м² современного производственного здания, где уже смонтировано оборудование и выполнены пуско-наладочные работы. На данный момент на заводе уже нарабатывается первая кабельная продукция под маркой TSHEAT. Исходя из проектной мощности, можно говорить, что в перспективе на предприятии будет работать более 100 человек, а производственный цикл и номенклатура будут шире, чем на российском производстве "Тепловых систем", расположенном в подмосковных Мытищах.

Новый завод Anhui TS Technology Co., Ltd. — это пример, когда российская компания выходит за пределы родного рынка для экспансии своих решений в международных проектах. Главным рынком для систем электрообогрева должны стать нефтегазовые, химические и другие промышленные объекты региона. На основе компетенций, решений по проектированию сложных систем, отработанных в российских условиях, можно говорить о том, что бренд TSHEAT уже скоро будет конкурировать в тендерах и проектах с лидерами мирового рынка электрообогрева. Первоначальным логичным рынком сбыта для предприятия станет Средняя Азия. Об импорте китайского кабеля "Тепловых систем" в Россию не сообщается. С учетом мощностей российского производства, логистических особенностей и сертификации можно предположить, что на российском рынке будет присутствовать российский продукт, а зарубежные проекты будут реализовываться на базе продукции китайского завода TSHEAT.

Открытие новой производственной площадки позволит обеспечить доступ к быстрой логистике в проектах, а инжиниринговую составляющую на первых этапах будут осуществлять специалисты "Тепловых систем". Таким образом, вход на рынок нового предприятия будет быстрым и плановым, так как у завода уже имеются все необходимые компетенции для работы на сложных рынках, системы расчетов и опытные инженеры. Нахождение завода на территории Китая позволит "Тепловым системам" быстрее и проще проходить необходимые процедуры аккредитации и сертификации производства и продукции для участия в крупных международных проектах.

В условиях сокращения рынка в России из-за охлаждения экономики, новый завод "Тепловых систем" TSHEAT позволит искать новые рынки сбыта в строительной, транспортной, сельскохозяйственной отраслях и расширять круг компетенций по электрообогреву на глобальном рынке.

Anhui TS Technology Co., Ltd. при этом будет осуществлять полностью независимую деятельность от российской компании и выполнять роль глобального офиса TSHEAT не только в Китае, но и для всего остального мира. В основе работы нового предприятия заложены несколько фундаментальных принципов: “качество прежде всего, превосходное обслуживание, честный бизнес, взаимовыгодное сотрудничество”, что будет проявляться в тесной работе с партнерами и осуществлении комплексной поддержки на всех этапах реализации проектов по электрообогреву.

Уже известно, что китайский завод TSHEAT присоединился к развитию собственной дистрибьюторской и партнерской сети, чтобы быстро реагировать на запросы клиентов по всему миру и осуществлять сервисную и инженерную поддержку на объектах применения.

На данный момент опубликованы снимки внешнего фасада здания. Часть фотографий и видео с внутренним оснащением завода были продемонстрированы редакции RusCable.Ru на условиях NDA. Редакция подтверждает, что оборудование действительно смонтировано и запущено в работу.

Важное дополнение о регионе.

Уху является крупным центром автомобилестроения. По состоянию на 2024 год в городе работало более чем 1500 предприятий, занятых в изготовлении автомобилей и автозапчастей.

Также Уху является крупным кластером робототехники. В городе сосредоточено более 300 компаний, работающих в различных сегментах робототехнической отрасли. В 2024 году количество выпущенных в городе роботов достигло 20 тыс. единиц, составив более 60 % от общего производства в провинции Аньхой, а совокупная стоимость продукции в этом секторе превысила 35 млрд юаней (4,82 млрд долл. США).

В Уху базируются автомобилестроительные компании Chery Automobile и Karry Auto (подразделение Chery по выпуску микроавтобусов, минивэнов и пикапов)], расположены завод бытовой техники Midea и завод полупроводников Sanan Optoelectronics.