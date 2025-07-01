Энергетики «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения в Талицком муниципальном округе

Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» провели капитальный ремонт трёх воздушных линий классом напряжения 0,4 и 10 кВ.

Всего на электросетевых объектах специалисты компании заменили более 100 опор, порядка 150 изоляторов и крепёжные элементы. Также энергетики обновили проволочные бандажи с антикоррозийной обработкой, выполнили выправку и обваловку опор, а также провели мониторинг на соответствие нормативным требованиям габаритов воздушных линий электропередачи (расстояние от электропровода до поверхности земли, построек и т.д.).

На капитальный ремонт воздушных линий энергокомпания направила свыше 1 млн рублей.

Ремонтные работы направлены на улучшение качества электроснабжение 6 насёленных пунктов Талицкого района, в которых проживают порядка 600 человек, а также ряд социально значимых объектов, в том числе фельдшерско-акушерского пункта, школы, детского сада, водозаборной скважины, котельной и объекта связи.