Энергетики построили ЛЭП для присоединения новых потребителей в КП «Дергаево-2»

Специалисты «Мособлэнерго» в июне текущего года провели строительство воздушной линии электропередачи. От ЛЭП запитаны около 50 земельных участков в коттеджном посёлке «Дергаево-2» в Раменском.

В рамках инвестиционной программы специалистами Раменского производственного отделения была произведена установка 44 железобетонных опор. Также в ходе работ энергетики смонтировали воздушную линию ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 400 метров. ЛЭП запитана от трансформаторной подстанции ТП-585. Выполненные мероприятия позволили создать задел для присоединения к сетям компании новых потребителей.

Инвестиционная программа «Мособлэнерго» реализуется компанией для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья. Всего в рамках реализации инвестиционной программы по строительству и реконструкции сетей и подстанций в Подмосковье в 2025 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 388 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 208,77 МВА дополнительной трансформаторной мощности.