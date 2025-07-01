Филиал «Мордовэнерго» обеспечил электроснабжение мусороперерабатывающего комплекса

Филиал «Мордовэнерго» завершил первый этап работ по договору на технологическое присоединение к сетям межмуниципального комплекса по переработке отходов ООО «Мордовский экологический оператор». Выданная мощность составляет около 1,5 МВт. Электроснабжение объекта осуществляется от подстанции ПС 110/10 кВ «Большая Елховка».

На первом этапе завершено строительство более 21,7 км линии электропередачи ВЛ 10 кВ. Основная часть линии выполнена самонесущим изолированным проводом (СИП-3), частично подземным кабелем. Завершен также монтаж двухтрансформаторной КТП мощностью 2*1600 кВА. На втором этапе планируется строительство еще одной КТП, мощность которой составит 2*630 кВА. Общая заявленная мощность объекта технологического присоединения порядка 1,9 МВт. Срок сдачи в эксплуатацию – 2025 год.

Строительство комплексного объекта переработки твердых коммунальных отходов в Саранске проводится в рамках национального проекта «Экология». Ввод в эксплуатацию социально значимого для региона объекта позволит значительно увеличить уровень утилизации в регионе. Мощность мусоросортировочного комплекса позволит перерабатывать 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

Подать заявку на технологическое присоединение можно на Портале электросетевых услуг Группы «Россети», в мобильном приложении «Россети – личный кабинет», на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Для мобильных телефонов действует короткий номер 220. Звонок бесплатный.