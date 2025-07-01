НПП «ПОЛИПЛАСТИК» и АВТОВАЗ обсудили перспективы применения полимерных компаундов в автомобилестроении

26 июня в Научно-техническом центре лидера российского автомобильного рынка АО «АВТОВАЗ» обсудили перспективы применения полимерных материалов в автомобилестроении на одноименной конференции, организованной НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Докладчики и аудитория подробно рассмотрели мировые и российские тренды в производстве инновационных и перспективных материалов для автомобилестроения, вопросы разработки компаундов для автомобильной промышленности в условиях санкционных ограничений, возможности компьютерного моделирования деталей и процесса литья.

«Для наших специалистов эта конференция – возможность в сжатом, концентрированном виде получить актуальную аналитику по рынку автомобильных полимеров, данные о мировых трендах развития пластиков для автомобилестроения, а также техническую информацию, которую в дальнейшем можно использовать в работе. Такая синергия позволяет нам двигаться быстрее», – сказал в своем приветственном слове Сергей Аманов, главный конструктор АО «АВТОВАЗ».

Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам Торгового дома «Полипластик», руководитель направления «Автомобильная промышленность», отметила:

«Автомобилестроение всегда было и остается одним из самых мощных драйверов развития инноваций в компаундировании пластмасс. В R&D портфеле НПП «ПОЛИПЛАСТИК» сегодня более 70 проектов для автомобильной промышленности, и мы продолжаем работу над новыми высокотехнологичными полимерными материалами, соответствующими мировым тенденциям в автомобилестроении».

Докладчики и слушатели конференции выразили единое мнение: сегодня важно наращивать динамику отечественного производства полимерных компаундов, продолжать разработки инновационных и перспективных композиционных материалов для российского автомобилестроения. Например, усиливать технологии для снижения массы автомобиля, решения в части замены некоторых металлов на высокопрочные полимеры без потери качества деталей, развивать производство электропроводящих и экранирующих материалов для электромобилей, а также высокотемпературных термопластов для подкапотного пространства и материалов для функциональных поверхностей, электроники и аккумуляторных систем.



В ходе научно-технической конференции с докладами выступили не только специалисты НПП «ПОЛИПЛАСТИКА». Сотрудники АВТОВАЗа отметили различные аспекты, на которые как производителям, так и изготовителям деталей из полимеров можно обратить внимание. Например, на новые технологические процессы в литье пластмасс, возможности компьютерного моделирования деталей, процесса литья и конструирования пресс-форм. Об учете факторов, влияющих на стойкость полимерных автокомпонентов к царапанию, рассказал представитель компании «Красная машина», а о подготовке инженерных кадров для разработки, изготовления и испытаний полимерных материалов и автокомпонентов – руководитель лицензированного учебного центра «Академия Пластмасс».



На конференции отметили, что прорыв в развитии полимерной промышленности для автомобилестроения в России возможен, в первую очередь, при тесной кооперации заинтересованных сторон. При этом общая цель остается единой: использование в конструкции российских автомобилей современных полимеров, которые позволят сделать автомобили более привлекательными с эстетической точки зрения, при этом обеспечивая высокие физико-механических свойства и долговечность в эксплуатации, превосходящую восточные аналоги.