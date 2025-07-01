Сергей Павлушко о модернизации сетей: 13,3 тыс. км новых ЛЭП и 5 передач постоянного тока до 2036 года

Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко представил доклад о планах модернизации электроэнергетического комплекса страны и необходимых объемах развития электросетевого комплекса на XI Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков, проводимом Минэнерго России.

Совещание состоялось в рамках организованной ПАО «Россети» и журналом «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» и проходящей с 1 по 3 июля в Москве X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». От Системного оператора в мероприятии также принял участие член Правления АО «СО ЕЭС», директор по техническому контроллингу Павел Алексеев.

Сергей Павлушко отметил, что, согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, до 2042 года прогнозируется постепенный рост потребления электроэнергии и мощности в энергосистеме России. В 2025–2030 годах среднегодовой темп прироста потребления электроэнергии, согласно прогнозу, составляет 2,1 %, мощности – 1,5 %, а на период 2031–2042 годы – 1,3 % и 1,0 % соответственно. Данные на период до 2030 года в том числе учитывают фактически заключенные договоры технологического присоединения.

Согласно Генеральной схеме, для обеспечения перспективного спроса наряду с вводом новой и модернизацией действующей генерации до 2036 года предусмотрено строительство 13,3 тыс. км линий электропередачи и ввод 14,1 тыс. МВА трансформаторного оборудования. В рамках реализации схем выдачи мощности объектов генерации также запланирован ввод 4,4 тыс. км электрических сетей и 1 тыс. МВА трансформаторной мощности. В 2032–2036 годах намечено строительство 5 передач постоянного тока общей мощностью 6 ГВт примерной протяженностью 4700 км.

Сергей Павлушко уделил внимание мероприятиям по недопущению локальных дефицитов в Московской энергосистеме, ОЭС Юга, юго-восточной части ОЭС Сибири, ОЭС Востока и технологически изолированных территориальных энергосистемах (ТИТЭС). Он отметил, что для покрытия прогнозируемого спроса на горизонте до 2030 года уже принято решение о строительстве более 4 ГВт мощностей традиционной генерации и 1,7 ГВт мощностей ВИЭ.

Отдельной темой выступления стала реализация в отрасли цифровых проектов и, в частности, развитие дистанционного управления объектами электроэнергетики – электросетевым оборудованием и устройствами РЗА подстанций, объектами генерации, активной и реактивной мощностью СЭС и ВЭС и вводом графиков временного отключения потребления из диспетчерских центров через центры управления сетями.

«До 2030 года мы планируем внедрить дистанционное управление оборудованием и устройствами более 250 объектов электроэнергетики класса напряжения 110–500 кВ, в том числе более 20 электростанций», – пояснил Сергей Павлушко.

Сегодня дистанционное управление оборудованием реализовано на 110 подстанциях (ПС) 110–500 кВ, устройствами РЗА – на 7 ПС 220 кВ и выше, оборудованием распределительных устройств – 19 электростанций (ГЭС, ТЭС и ВИЭ), режимами работы – 19 СЭС и 22 ВЭС. К системе доведения плановой мощности – СДПМ подключено 3 ТЭС и 25 ГЭС, в числе которых 21 гидроэлектростанция ПАО «РусГидро».

Сергей Павлушко подробно рассказал об одном из реализуемых АО «СО ЕЭС» проектов – создании автоматизированной системы мониторинга функционирования (АСМ) и анализа работы (АСА) РЗА.

«Пилотные проекты по внедрению АСМ РЗА и АСА РЗА реализованы в Кубанском ПМЭС и Кубанском РДУ, ПАО «Россети Московский регион» и Московском РДУ. АСА РЗА внедрена в РДУ Татарстана, Пермском РДУ, Ростовском РДУ. Планируется внедрение этой системы еще в четырех операционных зонах РДУ. Кроме того, определен перечень из 289 подстанций ПАО «Россети», на которых планируется внедрение АСМ РЗА», – сообщил Сергей Павлушко.

Первый зампред Правления Системного оператора также рассказал о работе компании по внедрению единого цифрового формата (ЕЦФ) для повышения эффективности одного из основных деловых процессов оперативно-диспетчерского управления – передачи параметров настройки устройств РЗА на объекты энергетики. Он сообщил, что Системный оператор в Техническом комитете ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта разработал соответствующий национальный стандарт ГОСТ Р и стал инициатором апробации технологии применения ЕЦФ в пилотном проекте с участием ведущих производителей устройств РЗА – «НПП ЭКРА» и «Релематика». А также инициировал разработку ПО для работы с ЕЦФ.

Часть доклада Сергей Павлушко посвятил вопросам организации обмена данными информационных моделей и предоставления субъектами отрасли в диспетчерские центры параметров и характеристик ЛЭП и оборудования в формате cimxml (формат для хранения и передачи данных) с использованием введенного в работу в январе 2024 года специализированного CIM-портала Системного оператора. Активными участниками проекта организации информационного обмена с использованием CIM стали ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «СУЭНКО», АО «Сетевая компания»

В заключение Первый зампред Правления Системного оператора рассказал об актуальных изменениях в законодательстве об электроэнергетике и проектах нормативных правовых актов отрасли.

В X Международной научно-технической конференции организованной ПАО «Россети» и журналом «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» принимают участие более 1500 специалистов, в их числе представители компаний Группы «Россети», территориальных сетевых организаций, электросетевых компаний стран СНГ, отраслевых профильных вузов, других ведомств и организаций, занимающихся вопросами эксплуатации и развития распределительных электрических сетей.