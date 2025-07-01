«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией новую котельную в городском округе Солнечногорск

Специалисты филиала «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» выдали мощность блочно-модульной котельной в д. Ложки городского округа Солнечногорск, которая обеспечивает теплом более 2 тысяч жителей населенного пункта.

Новая котельная – часть системной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры Московской области. Все подключения выполняются с применением современных технических решений, обеспечивающих высокую надежность энергоснабжения социально значимых объектов.

Для предоставления 40 кВт мощности энергетики построили воздушную линию напряжением 0,4 кВ протяженностью 100 метров на железобетонных опорах, установили и настроили средства учета электроэнергии. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Поварово». Котельная подключена по второй категории надежности, что гарантирует ее бесперебойное электроснабжение: при технологическом нарушении на одной линии электропередачи напряжение автоматически будет подано по резервной.

Всего с начала 2025 года «Россети Московский регион» в различных округах Подмосковья подключили к электросетям 28 котельных. Объектам коммунальной инфраструктуры, благодаря которым будет обеспечено теплоснабжение десятков тысяч жителей региона, суммарно предоставлено 2,5 МВт мощности.