«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения двух районов Астрахани

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» завершили ремонт оборудования на одной из крупнейших высоковольтных подстанций в Астрахани. Это позволит повысить стабильность функционирования энергосистемы в регионе, в том числе в период прохождения максимальных нагрузок в летний период.

Подстанция обеспечивает электроснабжение более 100 тысяч бытовых потребителей Кировского и частично Ленинского районов Астрахани, областного радиотелевизионного передающего центра, а также социальных и торгово-развлекательных объектов.

Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора, три маслонаполненных трансформатора напряжения 110 кВ. Все работы проходили без ограничения электроснабжения потребителей.

Технические мероприятия выполнены в рамках годовой программы технического обслуживания и ремонта оборудования объектов электросетевого комплекса «Астраханьэнерго».