«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения двух районов Астрахани
Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» завершили ремонт оборудования на одной из крупнейших высоковольтных подстанций в Астрахани. Это позволит повысить стабильность функционирования энергосистемы в регионе, в том числе в период прохождения максимальных нагрузок в летний период.
Подстанция обеспечивает электроснабжение более 100 тысяч бытовых потребителей Кировского и частично Ленинского районов Астрахани, областного радиотелевизионного передающего центра, а также социальных и торгово-развлекательных объектов.
Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора, три маслонаполненных трансформатора напряжения 110 кВ. Все работы проходили без ограничения электроснабжения потребителей.
Технические мероприятия выполнены в рамках годовой программы технического обслуживания и ремонта оборудования объектов электросетевого комплекса «Астраханьэнерго».