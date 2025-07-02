Диспетчерский зал Приморского РДУ открыт после реконструкции

1 июля в 22 годовщину со дня образования Приморского РДУ министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш посетила с рабочим визитом Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Приморского края» (Приморское РДУ) (осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Приморского края и входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока).

Министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш и директор Приморского РДУ Виталий Сунгуров приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию диспетчерского зала после реконструкции, одним из основных мероприятий которой стала замена диспетчерского щита – основного инструмента диспетчера для оперативного визуального контроля информации о параметрах работы и состоянии объектов энергосистемы. Новая система коллективного отображения информации на основе тонкошовных жидкокристаллических панелей пришла на смену устаревшему мнемоническому (мозаичному) щиту, который исчерпал свой эксплуатационный ресурс и не удовлетворял современным требованиям оперативно-диспетчерского управления энергосистемой.

«Модернизация диспетчерского щита проведена в полном соответствии с современными стандартами Системного оператора. Новый комплекс из 24 тонкошовных ЖК-панелей повысит наблюдаемость энергообъектов и надежность управления Приморской ЭС, что критически важно на фоне сетевого строительства и роста числа объектов диспетчеризации», - сообщил Виталий Сунгуров.

Помимо ознакомления гостей с современными технологиями диспетчерского управления, инженерной инфраструктурой и технологическим оснащением диспетчерского центра, директор Приморского РДУ рассказал об особенностях функционирования и перспективах развития энергосистемы Приморского края, а также основных проектах, реализуемых с участием Системного оператора в электроэнергетике региона. Виталий Сунгуров отметил важность взаимодействия с местными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения надежности энергосистемы для решения задач организации стабильного энергоснабжения потребителей и динамичного социального развития региона.

Министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш высоко оценила значение решаемых Системным оператором задач, а также реализуемых компанией мер по совершенствованию технологий оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. В завершение встречи глава регионального министерства поздравила коллектив Приморского РДУ с годовщиной образования и пожелала энергетикам дальнейшего развития и безаварийной работы.