Энергетики «Россети Урал» создали электросетевую инфраструктуру для будущей новостройки в Орджоникидзевском районе Перми
02 июл. 2025, 14:00
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Специалисты пермского филиала «Россети Урал» в рамках договора технологического присоединения проложили кабельные линии 0,4 кВ и выполнили ряд других технических мероприятий. Созданная сетевая инфраструктура позволила обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме почти 500 кВт.
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