Энергетики «Россети Урал» создали электросетевую инфраструктуру для будущей новостройки в Орджоникидзевском районе Перми

02 июл. 2025, 14:00
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Время чтения ≈ меньше минуты
Источник:
Россети Урал
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Специалисты пермского филиала «Россети Урал» в рамках договора технологического присоединения проложили кабельные линии 0,4 кВ и выполнили ряд других технических мероприятий. Созданная сетевая инфраструктура позволила обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме почти 500 кВт.

Жилой комплекс «Дом на Писарева, 8» будет включать 133 квартиры общей площадью 5,3 тыс. м2.

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