Энергетики повысили надежность электроснабжения 14 МКД и ряда соцобъектов в Черноголовке

Специалисты «Мособлэнерго» провели ремонт четырех участков кабельной линии электропередачи, что позволило повысить надежность электроснабжения 14 многоквартирных домов, расположенных на ул. Лесной, бульваре Академика Мержанова, и проезде Строителей, а также общеобразовательного дошкольного учреждения, ЦТП и ВНС Черноголовки.

В конце июня 2025 года в рамках текущей эксплуатации специалисты отремонтировали четыре участка кабельной линии КЛ-10 кВ, протяженностью 5,6 километров. ЛЭП проходит от подстанции ПС-579 до распределительного пункта РП-13. В ходе работ были проведены земляные работы, перекладка 50 метров кабеля, а также монтаж восьми соединительных муфт.

Мероприятия, проведенные специалистами Фрязинского производственного отделения Щелковского филиала, в зоне ответственности Черноголовского сетевого участка, позволили повысить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей, запитанных от данной КЛ.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.