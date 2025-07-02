Энергетики повысят надежность электроснабжения около 500 домовладений в д. Вялки

Специалисты «Мособлэнерго» в июне текущего года приступили к замене воздушной линии электропередачи, от которой запитаны порядка 500 частных домовладений, расположенных в деревне Вялки Раменского муниципального округа.

В ходе работ в рамках программы капитального ремонта специалисты выполнят замену одного километра неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) на воздушной линии ВЛ-10 кВ, проходящей от распределительного пункта РП-13 до трансформаторной подстанции ТП-307.

Данные мероприятия позволят улучшить качество и повысить надежность энергоснабжения потребителей, запитанных от данной ЛЭП. Работы планируются завершить до конца августа текущего года.

Всего в 2025 году в Раменском м.о. специалистами «Мособлэнерго» запланировано отремонтировать более 30 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование шести подстанций и четырех зданий ТП, а также расчистить свыше 15 га охранных зон вдоль ЛЭП округа. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются летом. Работы проводятся силами филиала, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.