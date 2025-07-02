Компания LS Cable & System приступает к массовому производству кабелей высокого напряжения постоянного тока, обладающих самой высокой в мире пропускной способностью
Плюс
час назад
133
Время чтения ≈ 5 минут
Компания LS Cable & System, южнокорейский производитель компонентов электросетевой инфраструктуры, объявила о начале массового производства высоковольтного кабеля постоянного тока с самой высокой пропускной способностью, доступной в настоящее время.
Как говорится в сообщении компании, новый кабель на напряжение до 525 киловольт выдерживает температуру до 90°C, обеспечивая на 5...
Данный материал доступен только подписчикам Плюс
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.