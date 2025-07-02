Компания LS Cable & System приступает к массовому производству кабелей высокого напряжения постоянного тока, обладающих самой высокой в мире пропускной способностью

Компания LS Cable & System, южнокорейский производитель компонентов электросетевой инфраструктуры, объявила о начале массового производства высоковольтного кабеля постоянного тока с самой высокой пропускной способностью, доступной в настоящее время.

Как говорится в сообщении компании, новый кабель на напряжение до 525 киловольт выдерживает температуру до 90°C, обеспечивая на 5

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