“Людиновокабель” купил еще два завода, верит в алюминизацию и справедливость рынка. Главное из интервью с Вадимом Чайко

В эксклюзивном интервью RusCable.Ru генеральный директор АО «Людиновокабель» Вадим Чайко рассказал о последних стратегических шагах компании и взгляде на текущие тенденции кабельного рынка. Одним из ключевых событий стало приобретение завода «Ламифил». Сделка, завершившаяся в январе 2025 года, стала частью долгосрочной стратегии компании по расширению производства и укреплению позиций в секторе энергетической кабельной продукции.

Чайко подчеркнул, что приобретение этого действующего предприятия — важный шаг для диверсификации ассортимента и внедрения новых технологий, таких как производство проводов типа Aero-Z. «Ламифил» позволяет «Людиновокабель» не только расширить номенклатуру, но и использовать производственные мощности для развития существующих сегментов. Важной особенностью сделки стало то, что активы был приобретен в полностью рабочем состоянии и сразу получил загрузку мощностей.

Говоря о рынке, Вадим Чайко отметил, что укрупнение компаний — естественный и необходимый процесс. Он подчеркнул, что в отрасли наблюдается постепенный сдвиг в сторону алюминизации кабельных решений, что связано с более устойчивыми ценами на алюминий и пониманием того, что алюминиевые конструкции кабеля могут быть не хуже медных. Все чаще заказчики смотрят не только на конкретную сделку и выгоду в моменте. В то же время, он отметил, что рынок справедлив и прибыль зависит от эффективности управления, поэтому в противостоянии между "дилерами" и "кабельщиками" выигрывает всегда тот, кто эффективнее работает. Если у кого-то проблемы с прибылью и рентабельностью, то не стоит обвинять в этому другую сторону сделки, нужно искать проблемы внутри своего бизнеса.

Интервью также коснулось еще одного предприятия в группе компаний. В состав "холдинга" вошел еще и завод «Алхимет» в Людиново, который позволяет расширить ассортимент продукции в смежных сегментах проволочной продукции, в частности, проволока "Алхимета" может использоваться для кабельных конуструкций, проволочных лотков и других сегментов. Вадим Чайко выразил уверенность, что укрупнение и объединение компаний на кабельном рынке продолжится, так как это неизбежный процесс, а развитие отрасли будет идти в сторону повышения эффективности и качества продукции.