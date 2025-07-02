Новые линии электропередачи «Россети Новосибирск» прошли проверку и получили разрешение на допуск в эксплуатацию
Сибирское управление Ростехнадзора завершило комплексный осмотр и выдало временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период пусконаладочных работ и комплексное опробование оборудования сразу нескольких новых объектов электросетевого хозяйства «Россети Новосибирск».
Питающие линии, строительство которых новосибирские энергетики завершили весной, предназначены для технологического присоединения ключевых подстанций на стратегически важном участке железных дорог на территории Новосибирской области. Постоянный допуск в эксплуатацию будет выдан при готовности к подключению тяговых подстанций АО «РЖД».
В ходе инспекций надзорным органом проверены следующие объекты в Тогучинском районе Новосибирской области:
- отпаечная двухцепная воздушная линия электропередачи (ВЛ) 110 кВ, которая обеспечит технологическое присоединение подстанции 110 кВ Гранит тяговая;
- аналогичная двухцепная ВЛ 110 кВ с отпайкой на ПС 110 кВ Березовская и ВЛ 110 кВ с ответвлением на эту же подстанцию для подключения новой тяговой высоковольтной подстанции 110 кВ Мезениха;
- двухцепная линия электропередачи с отпайкой на ПС 110 кВ Таскаево, обеспечивающая технологическое присоединение новой тяговой подстанции 110 кВ Тын.
Экспертные заключения подтвердили, что осмотренные линии электропередачи соответствуют нормативным требованиям. Новые участки электросети построены с применением передовых технических решений, современных цифровых технологий и комплектующих, обеспечивающих высокую эксплуатационную надежность и безопасность.
В итоге, 3 ключевых центра питания для приоритетного проекта электрификации магистральной железнодорожной инфраструктуры получили новые питающие линии общей протяженностью порядка 7 км.
Ввод в эксплуатацию новых сетевых объектов «Россети Новосибирск» позволит обеспечить надежное электроснабжение не только транспортной инфраструктуры, что крайне важно для экономического развития и социальной инфраструктуры всей области, но и близлежащих населенных пунктов района.