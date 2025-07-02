Новые линии электропередачи «Россети Новосибирск» прошли проверку и получили разрешение на допуск в эксплуатацию

Сибирское управление Ростехнадзора завершило комплексный осмотр и выдало временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период пусконаладочных работ и комплексное опробование оборудования сразу нескольких новых объектов электросетевого хозяйства «Россети Новосибирск».

Питающие линии, строительство которых новосибирские энергетики завершили весной , предназначены для технологического присоединения ключевых подстанций на стратегически важном участке железных дорог на территории Новосибирской области. Постоянный допуск в эксплуатацию будет выдан при готовности к подключению тяговых подстанций АО «РЖД».

В ходе инспекций надзорным органом проверены следующие объекты в Тогучинском районе Новосибирской области:

отпаечная двухцепная воздушная линия электропередачи (ВЛ) 110 кВ, которая обеспечит технологическое присоединение подстанции 110 кВ Гранит тяговая;

аналогичная двухцепная ВЛ 110 кВ с отпайкой на ПС 110 кВ Березовская и ВЛ 110 кВ с ответвлением на эту же подстанцию для подключения новой тяговой высоковольтной подстанции 110 кВ Мезениха;

двухцепная линия электропередачи с отпайкой на ПС 110 кВ Таскаево, обеспечивающая технологическое присоединение новой тяговой подстанции 110 кВ Тын.

Экспертные заключения подтвердили, что осмотренные линии электропередачи соответствуют нормативным требованиям. Новые участки электросети построены с применением передовых технических решений, современных цифровых технологий и комплектующих, обеспечивающих высокую эксплуатационную надежность и безопасность.

В итоге, 3 ключевых центра питания для приоритетного проекта электрификации магистральной железнодорожной инфраструктуры получили новые питающие линии общей протяженностью порядка 7 км.

Ввод в эксплуатацию новых сетевых объектов «Россети Новосибирск» позволит обеспечить надежное электроснабжение не только транспортной инфраструктуры, что крайне важно для экономического развития и социальной инфраструктуры всей области, но и близлежащих населенных пунктов района.