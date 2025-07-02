ZigBee-реле от бренда EKF совместимы с лучшими приводами для управления шторами

Умные ZigBee-реле для штор от бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», прошли проверку на совместимость с приводами для управления шторами. Одно- и двухфазные реле EKF Connect Select были протестированы с несколькими моделями приводов от известных производителей: Dauerhaft, Novo и Somfy.

В ходе испытаний умное реле продемонстрировало стабильную работу как с универсальными фазными приводами, так и внутривальными фазными приводами. Это подтверждает полную совместимость ZigBee-реле для штор с продукцией популярных брендов, что открывает новые возможности для организации удаленного управления шторами, роллетами и жалюзи.

Устройства из линейки ZigBee от бренда EKF не требуют отдельного подключения к Wi-Fi и работают в связке с ZigBee-хаб EKF Connect. Реле в линейке представлены в разных исполнениях по мощности, канальности и схеме подключения нагрузки для подбора устройств под любые задачи. Компактные габариты позволяют устанавливать реле, как в монтажную коробку, так и на DIN-рейку для большего удобства в использовании.

Кроме того, экосистема EKF Connect Home поддерживает интеграцию со всеми популярными голосовыми ассистентами, что позволяет управлять шторами не только через штатное мобильное приложение производителя, но и голосом.