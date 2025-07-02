ДГК повышает экологичность энергетического комплекса Дальнего Востока

Первостепенное значение для Дальневосточной генерирующей компании имеют вопросы экологии. Так, в 2024 году на мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ и снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду ДГК направила более 2 млрд рублей.

Основная доля затрат энергопредприятия пришлась на наращивание дамб существующих золоотвалов и строительство новых золоотвалов, а также на газификацию котлов Николаевской ТЭЦ.

В 2024 году на Нерюнгринской ГРЭС компания реализовала мероприятия по снижению присосов воздуха в газоходы котлоагрегата энергоблока № 3 и доведение их до нормативных значений, на Артемовской ТЭЦ снизили выбросы загрязняющих веществ путем устройства системы аспирации пыления трактов топливоподачи. На Хабаровской ТЭЦ-3 прошло техперевооружение с переводом на сжигание природного газа трех пиковой котельных и перевод котла № 3 на газовое топливо.

В Приморье газификация четырех оставшихся котлов Владивостокской ТЭЦ-2 позволила значительно уменьшить влияние станции на чистоту воздуха. «Если сравнить с работой станции на угле, то нам удалось снизить негативное воздействие на окружающую среду в 13 раз. Выбросы неорганической пыли сократились более чем в 30 тысяч раз, - рассказал генеральный директор АО «ДГК» Сергей Иртов. - Таким образом модернизация станции существенно улучшит экологическую обстановку в приморской столице. Кроме того, климатический проект Владивостокской ТЭЦ-2 стал первым для РусГидро и третьим в России, прошедшим валидацию и верификацию в соответствии с нормами российского законодательства».

Процесс газификации ТЭЦ ДГК продолжается. В этом году на Хабаровской ТЭЦ-2 будет установлено газовое оборудование на резервный котел. Ввод его в эксплуатацию намечен на 2026 год. Кроме того завершается газификация 5 по счёту котла Николаевской ТЭЦ. Планируется завершение масштабной реконструкции и перевода на газовое топливо энергоблока №2 Хабаровской ТЭЦ-3.

На смену Хабаровской ТЭЦ-1 и Артемовской ТЭЦ строятся ХТЭЦ-4 и АТЭЦ-2, которые будут работать только на газовом топливе, что означает совершенно другой уровень экологии предприятий. С выводом старых объектов объём выбросов в атмосферу сократится на 6,5 тысяч тонн в г. Хабаровске и на 20 тысяч тонн в г. Артёме, а объем образования золошлаковых отходов снизится на 30 тысяч тонн и на 350 тысяч тонн соответственно.