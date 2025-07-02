«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляет процесс изготовления кабеля с секторными жилами
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Кабельная токопроводящая жила может быть не только круглой, но и секторной. Она помогает делать кабели большого сечения, состоящие из множества проволок, более компактными, гибкими и экономными.
Где применяется? Такой кабель чаще всего используется в энергетике и промышленности, особенно:
- В воздушных линиях электропередачи (ЛЭП).
- В кабельных линиях среднего и высокого напряжения.
- В распределительных сетях (подстанции, КТП).
- В промышленных объектах, где важна компактность и высокая токовая нагрузка.
Преимущества кабеля с секторными жилами:
- Экономия на меди или алюминии – по сравнению с круглыми жилами того же сечения позволяет сократить расход проводника на 10–20% без потери качества, а значит, на конечной цене для потребителя.
- Снижение веса – меньший объем металла в жилах уменьшает общий вес кабеля, что облегчает транспортировку и монтаж.
- Компактность – кабель меньшего диаметра упрощает прокладку в лотках и трубах.
- Повышенная надежность – снижен риск повреждения из-за плотной структуры.
Несмотря на нестандартную форму, при правильном расчете сечения секторные жилы обеспечивают те же токопроводящие свойства, что и круглые.
На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» секторная жила производится на нескольких крутильных машинах. Как это происходит на крутильной машине жесткорамного типа – смотрите в видео: https://rutube.ru/video/1270e033fc54b7883a6a6ca8b36cd699/.