«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляет процесс изготовления кабеля с секторными жилами

Кабельная токопроводящая жила может быть не только круглой, но и секторной. Она помогает делать кабели большого сечения, состоящие из множества проволок, более компактными, гибкими и экономными.

Где применяется? Такой кабель чаще всего используется в энергетике и промышленности, особенно:

В воздушных линиях электропередачи (ЛЭП).

В кабельных линиях среднего и высокого напряжения.

В распределительных сетях (подстанции, КТП).

В промышленных объектах, где важна компактность и высокая токовая нагрузка.

Преимущества кабеля с секторными жилами:

Экономия на меди или алюминии – по сравнению с круглыми жилами того же сечения позволяет сократить расход проводника на 10–20% без потери качества, а значит, на конечной цене для потребителя.

Снижение веса – меньший объем металла в жилах уменьшает общий вес кабеля, что облегчает транспортировку и монтаж.

Компактность – кабель меньшего диаметра упрощает прокладку в лотках и трубах.

Повышенная надежность – снижен риск повреждения из-за плотной структуры.

Несмотря на нестандартную форму, при правильном расчете сечения секторные жилы обеспечивают те же токопроводящие свойства, что и круглые.

На Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» секторная жила производится на нескольких крутильных машинах. Как это происходит на крутильной машине жесткорамного типа – смотрите в видео: https://rutube.ru/video/1270e033fc54b7883a6a6ca8b36cd699/.