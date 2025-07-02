На Нововоронежской АЭС заработал уникальный цифровой помощник оператора

На энергоблоке № 6 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») введена в опытную эксплуатацию система информационной поддержки оператора (СИПО) на базе отечественного ПО. Проект реализован специалистами АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ) и ООО «ИФ СНИИП АТОМ» совместно с сотрудниками станции.

Искусственный интеллект охватывает 360 технологических систем современного энергоблока, около 200 интерактивных процедур и 20 функций, что позволяет существенно снизить информационную нагрузку на самого оператора. СИПО передает оперативному персоналу информацию об изменении параметров в технологической цепочке управления блоком, предупреждая о возможных отклонениях, прогнозирует развитие события на 30 минут вперед для принятия своевременных решений.

Цена ошибки из-за неправильных действиях оператора высока: к примеру, внеплановый останов энергоблока с ВВЭР мощностью 1200 мегаватт - это многомиллионные убытки. В сутки энергоблок с ВВЭР-1200 в среднем вырабатывает 24,3 млн кВт·ч электроэнергии. Столько в течение месяца потребляют 100 тысяч семей.

«С внедрением СИПО мы выходим на новый уровень автоматизации. Это система, которая расширяет границы управления, превращая данные в прогноз, а прогноз – в упреждающие решения. Такие технологии отражают потенциал нашего цифрового развития и открывают новые горизонты не только для АЭС, но и для других энергетических и промышленных объектов», – отметил генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.

Нововоронежская АЭС стала пилотной площадкой, где с 2014 года внедряется система информационной поддержки оператора. За это время был накоплен значительный массив данных.

«Преимущество СИПО в том, что это не абстрактная модель, а точная цифровая копия энергоблока, работающая с реальными параметрами в режиме реального времени. Если раньше оператору самому приходилось анализировать данные, поступающие с более чем 12 тысяч датчиков, обращаться к объемной техдокументации, теперь СИПО выводит информацию на экран с четкими инструкциями в соответствии с регламентами», - пояснил заместитель главного инженера по эксплуатации 4-й очереди, куратор проекта на Нововоронежской АЭС Максим Тучков.

В дальнейшем система будет внедрена на всех современных энергоблоках. Ожидается, что это значительно повысит конкурентноспособность проектов атомных энергоблоков российского дизайна.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «Концерн Росэнергоатом») является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Он эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.) rosenergoatom.ru

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими.

Дивизион «АСУ ТП и электротехника» (управляющая компания - АО «Росатом Автоматизированные системы управления», АО «РАСУ») госкорпорации «Росатом», объединяющего предприятия, компании и подразделения, создающие системы управления, неразрушающего контроля, инновационную электро- и преобразовательную технику, специализированные цифровые решения для промышленности. АО «РАСУ» консолидирует многолетний опыт атомной отрасли в области обеспечения безопасности технологических процессов, является единым отраслевым интегратором направлений «АСУ ТП», «Электротехника», «Ядерное приборостроение» и принимает участие в реализации глобальных энергетических проектов в Азии, Центральной Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.