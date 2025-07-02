«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского и Красносельского районов Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» завершили работы по модернизации оборудования подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение жителей деревни Малое Карлино, МО Горелово, близлежащих СНТ, а также крупного складского комплекса.
В рамках программы «Россети Ленэнерго» по замене перегружаемого оборудования энергетики модернизировали два силовых трансформатора, что позволило увеличить их суммарную мощность с 20 МВА до 32 МВА.
«В ходе плановых работ по повышению надежности электроснабжения мы заменили трансформаторы и существенно увеличили резерв мощности, что особенно важно в условиях роста потребления электроэнергии в пригородных районах и СНТ», — отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.