«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского и Красносельского районов Ленинградской области

02 июл. 2025, 17:15
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Ленэнерго
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Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» завершили работы по модернизации оборудования подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение жителей деревни Малое Карлино, МО Горелово, близлежащих СНТ, а также крупного складского комплекса. 

В рамках программы «Россети Ленэнерго» по замене перегружаемого оборудования энергетики модернизировали два силовых трансформатора, что позволило увеличить их суммарную мощность с 20 МВА до 32 МВА. 

«В ходе плановых работ по повышению надежности электроснабжения мы заменили трансформаторы и  существенно увеличили резерв мощности, что особенно важно в условиях роста потребления электроэнергии в пригородных районах и СНТ», — отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.

 

 

 

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