«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией культурный центр «Яковлевское» в Новой Москве

Специалисты филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» в рамках технологического присоединения к электросетям выдали 300 кВт дополнительной мощности культурному центру «Яковлевское», расположенному в районе Бекасово. Это современное культурное пространство на территории ТиНАО, действующее в системе учреждений Департамента культуры города Москвы.

В центре, начинавшим свою работу с 1980-х годов в качестве профсоюзного учреждения совхоза-комбината имени 50-летия СССР, сегодня функционирует около 40 студий и кружков различной направленности: музыкальные классы, спортивные секции, театральные и художественные кружки.

Для выдачи необходимой мощности энергетики построили блочную комплектую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, в которой установили два трансформатора по 400 кВА каждый. Также проложили 700 м кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ и 600 м – напряжением 0,4 кВ. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Кузнецово». Социально значимый объект обеспечили электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, что предполагает питание по основной и резервным схемам.