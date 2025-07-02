«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией автозаправочные станции на трассе М-12

Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» подключили к электрическим сетям две автозаправочные станции (АЗС), расположенные на участке трассы М-12 «Восток» в Богородском городском округе.

Магистраль М-12 «Восток» — масштабный дорожный проект, соединивший Москву с Казанью и ставший частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». По замыслу строителей трасса будет продлена до Уфы, Екатеринбурга и Тюмени.

Для обеспечения АЗС необходимой мощностью в объеме 500 кВт энергетики «Россети Московский регион» возвели трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА, построили воздушную линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ на железобетонных опорах общей протяженностью около 600 метров и две линии электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 60 метров каждая. ЛЭП оснастили самонесущим изолированным проводом, обладающим повышенными характеристиками надежности, и реклоузером – устройством, предотвращающим длительные отключения электроснабжения.

Обеспечение электроэнергией АЗС повысило доступность автозаправочной инфраструктуры новой скоростной дороги.