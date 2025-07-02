«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения 240 тысяч жителей столицы Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» повышают надежность электроснабжения порядка 240 тысяч потребителей города Нальчика и более сотни социально значимых объектов и учреждений.

С начала текущего года бригады Нальчикских городских электрических сетей отремонтировали свыше 8 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ. Энергетики усилили 45 опорных конструкций, заменили 56 дефектных опор на новые, 43 поврежденных и устаревших изолятора – на современные аналоги российского производства. Кроме того, специалисты заменили 7,4 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям.

Также в перечне выполненных технических мероприятий – ремонт более 8 км кабельных линий электропередачи 6-10/0,4 кВ, 66 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 26 трансформаторов.

Важное условие устойчивой работы линий электропередачи – расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной технологических нарушений. С начала года в охранных зонах ЛЭП бригады расчистили 0,31 га от поросли, выполнили работы по кронированию и опиловке 70 деревьев.

Работы ведутся в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Каббалкэнерго».