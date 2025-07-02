«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения 11 населённых пунктов Волгоградской области

Филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершил ремонтные работы на подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроэнергией потребителей Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Энергетики заменили ввод 110 кВ на подстанции, восстановили трансформаторное масло, провели регулировку параметров оборудования и ревизию соединительных узлов. Работы по ремонту подстанционного оборудования выполнены без отключения потребителей.

Проведенные ремонтные мероприятия позволили повысить качество и надёжность электроснабжения более 5 тысяч человек, проживающих в 11 населённых пунктах. Помимо жилого сектора среди потребителей подстанции – районная больница, фельдшерско-акушерские пункты, общеобразовательные школы, детские сады, отделения связи, пожарные части. Кроме того, питающий центр является источником электроснабжения туристической инфраструктуры Волго-Ахтубинской поймы, где расположены популярные среди волгоградцев и гостей региона базы отдыха и загородные клубы.