Системы металлических лотков IEK получили свидетельство о типовом одобрении Морского регистра
02 июл. 2025, 15:30
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Металлические кабеленесущие системы IEK получили свидетельство о типовом одобрении Морского регистра, которое позволяет поставлять продукцию в сферу судоходства, а также на морские установки и агрегаты. В список одобренных вошли листовые лотки ESCA и лестничные лотки LESTA, а также аксессуары к ним.
Системы металлических лотков IEK успешно прошли все необходимые проверки и испытания. Продукция соответствует требованиям нормативной документации и обеспечивает безопасность систем распределения энергии в условиях эксплуатации на море при воздействии широкого диапазона температур, повышенной влажности и соляного тумана.
Почему металлические кабеленесущие системы IEK — ваш выбор?
- Открытый способ прокладки кабельных трасс с помощью металлических лотков позволяет легко обслуживать электрическую и слаботочную системы и развивать их.
- Конструкция замка листовых лотков ESCA имеет трубчатую форму, не травмирующую монтажников при работе. Телескопическое соединение минимизирует количество метизов при сборке трассы и обеспечивает непрерывный контур заземления.
- Уникальная запатентованная конструкция лестничных лотков LESTA значительно улучшает их прочностные характеристики.
- Высокая безопасная рабочая нагрузка (БРН) металлических кабеленесущих систем IEK позволяет прокладывать тяжелые кабельные линии.
- Широкий ассортимент лотков и аксессуаров — для удобного монтажа кабельной трассы любой сложности.