Системы металлических лотков IEK получили свидетельство о типовом одобрении Морского регистра

Металлические кабеленесущие системы IEK получили свидетельство о типовом одобрении Морского регистра, которое позволяет поставлять продукцию в сферу судоходства, а также на морские установки и агрегаты. В список одобренных вошли листовые лотки ESCA и лестничные лотки LESTA, а также аксессуары к ним.

Системы металлических лотков IEK успешно прошли все необходимые проверки и испытания. Продукция соответствует требованиям нормативной документации и обеспечивает безопасность систем распределения энергии в условиях эксплуатации на море при воздействии широкого диапазона температур, повышенной влажности и соляного тумана.

Почему металлические кабеленесущие системы IEK — ваш выбор?