Состоялась встреча председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и председателя совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК
В Государственной Думе РФ прошла рабочая встреча председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова и председателя совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Льва Гориловского. Об этом Сергей Пахомов сообщил в своем телеграм-канале.
Депутат Госдумы отметил, что Группа ПОЛИПЛАСТИК занимается не только производством и поставкой пластиковых труб, но и решением вопросов цифровизации, энергоэффективности и экономии ресурсов, а Лев Гориловский запустил целый ряд проектов для цифровизации строительства и ЖКХ. В прошлом году в ПОЛИПЛАСТИКе создан ИТ-дивизион «ПОЛИЦИФРА», который курирует разработку ПО для строительного контроля и маркировки труб.
«Лев выступает экспертом и в области проектов государственно-частного партнерства. Полностью поддерживает наши инициативы по наведению порядка в данном вопросе», — отметил председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ.
Участники встречи обсудили перспективы по использованию максимально эффективных решений для инженерной инфраструктуры, таких как полимерные трубопроводные системы, а также проблему роста объема некачественной, фальсифицированной, полимерной трубной продукции на рынке.
«ПОЛИПЛАСТИК предлагает ввести маркировку «Честный знак» на такую продукцию. Это серьезным образом преобразовало бы рынок. Уверен, что будущее и в водоснабжении, и в теплоснабжении за пластиковыми трубами. Они экологичнее, долговечнее и безопаснее. И диалог с такими лидерами отрасли, как ПОЛИПЛАСТИК, поможет синхронизировать законодательство с технологическими реалиями. Предложения по цифровой маркировке и концессиям рассмотрим в ближайшем будущем», — сказал Сергей Пахомов.