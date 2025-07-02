Состоялась встреча председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и председателя совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК

В Государственной Думе РФ прошла рабочая встреча председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова и председателя совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Льва Гориловского. Об этом Сергей Пахомов сообщил в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы отметил, что Группа ПОЛИПЛАСТИК занимается не только производством и поставкой пластиковых труб, но и решением вопросов цифровизации, энергоэффективности и экономии ресурсов, а Лев Гориловский запустил целый ряд проектов для цифровизации строительства и ЖКХ. В прошлом году в ПОЛИПЛАСТИКе создан ИТ-дивизион «ПОЛИЦИФРА», который курирует разработку ПО для строительного контроля и маркировки труб.

«Лев выступает экспертом и в области проектов государственно-частного партнерства. Полностью поддерживает наши инициативы по наведению порядка в данном вопросе», — отметил председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ.

Участники встречи обсудили перспективы по использованию максимально эффективных решений для инженерной инфраструктуры, таких как полимерные трубопроводные системы, а также проблему роста объема некачественной, фальсифицированной, полимерной трубной продукции на рынке.