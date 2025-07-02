«Завод ТАТКАБЕЛЬ» представил продукцию предприятия на заседании экспертной комиссии конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

В ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан состоялось рассмотрение продукции производственно-технического назначения, заявленной в номинации «Машиностроение» на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Конкурс проводится в качестве регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» номинировал на конкурс кабели силовые на номинальное напряжение 500 кВ сечением 2500 мм². Доклад о преимуществах данных кабелей экспертному сообществу представил директор по технологиям и развитию.

«Кабели силовые на номинальное напряжение 500 кВ сечением 2500 мм² из сшитого полиэтилена являются своего рода прорывом в кабельной промышленности. Освоение такой продукции и запуск в серийное производство стали драйвером модернизации крупных объектов на территории Республики Татарстан, обеспечивая региону технологическое преимущество», - подчеркнул в своем выступлении Анатолий Бескоровайный, директор по технологиям и развитию ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ».

Презентация продукции является основным этапом регионального отбора Конкурса, благодаря которому с заявленными продуктами и услугами знакомятся не только члены экспертной комиссии по оценке качества, безопасности и конкурентоспособности, но и сами участники, и другие заинтересованные лица.

Оглашение результатов состоится в начале июля. Лауреаты конкурса получат право представлять Республику Татарстан на федеральном уровне Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Свое мнение об участии в Конкурсе выразил генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» - генеральный директор ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» Евгений Савин: