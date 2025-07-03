Энергетики улучшили качество электроснабжения 60 частных домовладений в д. Коняшино

03 июл. 2025, 17:00
346
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики М...
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты «Мособлэнерго» в июне текущего года провели реконструкцию воздушной линии электропередачи. От ЛЭП запитаны около 60 частных домовладений, расположенных на улице Центральной и Зеленой в деревне Коняшино Раменского муниципального округа.

В ходе работ в рамках программы капитального ремонта специалисты компании выполнили замену более одного километра неизолированного провода на самонесущий изолированный провод на ВЛ-0,4 кВ, проходящей от комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа КТПМ-413. Также в ходе работ была произведена замена 35 железобетонных опор. Выполненные мероприятия позволили улучшить качество и повысить надежность энергоснабжение потребителей, запитанных от данной ЛЭП.

Всего в 2025 году в Раменском м.о. специалистами «Мособлэнерго» запланировано отремонтировать более 30 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование шести подстанций и четырех зданий ТП, а также расчистить свыше 15 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются летом. Работы проводятся силами филиала, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider