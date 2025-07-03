Кабельный бизнес в поисках ответов. Заседание правления Ассоциации «Электрокабель» состоялось на Алтае

1 июля 2025 года в закрытом формате на алтайском курорте Монжерок состоялось очередное заседание Правления Ассоциации "Электрокабель". Несмотря на глобальное падение загрузки кабельных производств, вызванное политикой охлаждения экономики, в фокусе внимания правления находились вопросы стратегического развития кабельной промышленности: обсуждались вопросы, связанные с изменением и развитием стандартов на кабельные полимеры, государственного контроля и взаимодействия с регуляторами, а также были рассмотрены системные проблемы кабельного машиностроения и отдельных секций. Тема фальсификата и контрафакта в настоящий момент для кабельного рынка не так актуальна, несмотря на то, что определённые заинтересованные круги крупных игроков рынка пытаются по-прежнему использовать "фальсификат" для получения преимущества и оказания давления на конкретном рынке.

Детали заседания неизвестны, однако Правлением были заслушаны доклады от руководителя телекоммуникационной секции Сергея Гладких, генерального директора ВНИИКП Виталия Мещанова, стратегический отчёт президента Ассоциации "Электрокабель" Максима Третьякова и других представителей кабельного бизнеса. На заседании присутствовал и генеральный директор завода "РЭМЗ" (входит в TDM ELECTRIC) Сергей Кузенев на правах кандидата на вступление в Ассоциацию "Электрокабель" и как эксперт рынка кабеля бытового применения.

Одним из ключевых вопросов выживания для кабельной и смежных отраслей сейчас является вопрос регулярности платежей и управление загрузкой предприятий. Представители крупных кабельных холдингов в рамках Ассоциации могли обсудить вопросы плавного "преземления" отрасли в виде постепенного сокращения объёмов производства с сохранением персонала и необходимого уровня загрузки мощностей. Такой сценарий, когда отрасль пойдёт на обдуманное сокращение, позволит всей индустрии оставаться в более устойчивом положении по сравнению со сценарием, когда каждый будет пытаться всеми силами схватить даже нерентабельные заказы, чтобы просто поддержать операционную деятельность. Такие сценарии, когда заводы загоняли себя в долги из-за того, что не могли вовремя "сбавить обороты", уже встречались в отрасли и часто приводили к банкротству. Текущая ситуация на рынке для кабельного бизнеса хоть и депрессивная, но не катастрофическая. При грамотном управлении предприятия могут сохранить свою финансовую устойчивость, но для этого необходимо договориться по всей цепочке формирования стоимости: поставщики металлов и полимеров — кабельные заводы — потребители.

Детали обсуждений, протоколы и решения (кроме публичных) с собрания Правления Ассоциации "Электрокабель" не публикуются.