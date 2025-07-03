Компания LS Eco Energy будет поставлять кабели сверхвысокого напряжения
Плюс
38 минут назад
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Вьетнамское производственное подразделение LS-VINA компании LS Eco Energy планирует поставить кабели сверхвысокого напряжения общей стоимостью 33 миллиона долларов США для проекта строительства вьетнамской электроэнергетической системы компании Vietnam Electricity (EVN).
Компания LS Eco Energy подписала контракт с тремя компаниями (проектной, снабженческой и строительной) на п...
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