Орские энергетики проводят плановые ремонты электрических сетей

Специалисты Орского производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» проводят ремонты электрических сетей в Орске и пригородных поселках.

С начала года энергетики выполнили ремонт 27 трансформаторных подстанций и 60 км линий электропередачи. До конца года энергетики отремонтируют еще 22 трансформаторных подстанций и 20 км линий электропередачи.

В Орске ремонт электросетей пройдет по улицам Паровозников, Полторацкого, Медногорской, Братской, Рудной, также работы запланированы в поселках Репино, Солнечный, селах Хабарное, Ударник, Пригорное.

Энергетики предупреждают: во время проведения ремонтов подачу электроэнергии в домохозяйства, организации, на предприятия ограничат. Это вынужденная мера: на линиях электропередачи и в трансформаторных подстанциях находятся электромонтеры, для их безопасности объекты обесточиваются. К вечеру электроснабжение будет восстанавливаться.