С 1 июля вступил в силу специальный порядок уплаты НДС при реализации медных полуфабрикатов

С 1 июля вступили в силу изменения в п. 8 ст. 161 НК РФ. При реализации с указанной даты медных полуфабрикатов, используемых для производства кабельно-проводниковой продукции, НДС в бюджет в качестве налогового агента платит их покупатель. При этом он исчисляет и уплачивает налог только при выполнении следующих условий:

продавец не включен перечень производителей кабельно-проводниковой продукции либо в перечень производителей медных полуфабрикатов;

покупатель включен в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции.

Указанные Перечни утверждены приказами Минтромторга России и ФНС России от 26.06.2025 № 3119/ЕД-7-3/561@ и от 26.06.2025 № 3120/ЕД-7-3/560@. Они размещены на официальном сайте Минпромторга России.

Таким образом, если покупатель не включен в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции, то обязанности налогового агента у него не возникают. В этом случае НДС исчисляется в общем порядке, то есть продавцом медных полуфабрикатов.

Обращаем внимание, что правила формирования перечней производителей кабельно-проводниковой продукции и медных полуфабрикатов утверждены постановлением Правительства РФ от 31.05.2025 № 807.