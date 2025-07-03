Системный оператор обеспечил ввод в работу Башенной ГЭС в энергосистеме Чеченской Республики

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ) разработал и реализовал комплекс мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу новой гидроэлектростанции Башенной ГЭС установленной мощностью 10 МВт.

Установленная мощность этой малой ГЭС на реке Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики составляет 10 МВт. Гидроэлектростанция деривационного типа оснащена двумя гидроагрегатами мощностью 5 МВт каждый. Планируемая годовая выработка электроэнергии составит 40,2 млн кВт·ч.

Специалисты Северокавказского РДУ принимали непосредственное участие в согласовании проектной и рабочей документации, технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности, и технических условий для технологического присоединения ГЭС к электрическим сетям, программ испытаний генерирующего оборудования, вводу в работу каналов связи и системы сбора и передачи телеметрии в диспетчерский центр.

«Учитывая динамику роста потребления в этом энергорайоне, ввод электростанции положительно скажется на надёжности электроснабжения потребителей восточной части Чеченской Республики. Башенная ГЭС стала ещё одним шагом в развитии малой гидрогенерации на Северном Кавказе, демонстрируя эффективное использование водных ресурсов горных рек», – отметил директор филиала Системного оператора Северокавказское РДУ Андрей Николаев.

Электростанция построена в рамках реализации договоров о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ). Эксплуатация станция осуществляется Дагестанским филиалом ПАО «РусГидро».