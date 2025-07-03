Тепловые темы #2 — Подогрев по подписке, электрокуртки для спецназа, теплый пол и здоровье пяток

На RusCable.Vision и Kabel.FM вышел новый эпизод подкаста "Тепловые темы" об электрообогреве и всем теплом, что есть в этом мире. В новом выпуске технический директор "Тепловых систем" Александр Задеев отвечает на вопросы зрителей и слушателей, и особое внимание уделяет техническим деталям систем электрообгрева.

Например, можно ли снизить требования к материалам для оболочки нагревательных кабелей, если это позволяют условия эксплуатации, и использовать фторопласт не при +260°C, а при 200°C, и насколько это может повлиять на стоимость и надежность системы. Как всегда обсуждаются темы, связанные с "теплым полом" и комфортным обогревом, с которым сталкивается каждый из нас. В выпуске — необычные выводы, креативные идеи и самое интересное об электрообогреве. Подкаст выходит при поддержке компании "Тепловые системы" — российского производителя систем электрообогрева, которая недавно открыла еще и завод в Китае, чтобы выходить на международные рынки под собственным брендом TSHEAT.

Компания "Тепловые системы" — это уже два современных завода по производству саморегулирующего и резистивного нагревательного кабеля, теплого пола и комплексных систем для промышленного электрообогрева. Производство в России находится в г. Мытищи, а новый завод Anhui TS Technology построен в Китае в городе Уху, провинция Аньхой. Следите за тепловыми темами!

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Подкаст "Тепловые темы" выходит на Kabel.FM других платформах.