68 домов для социальных категорий жителей подключили к электросетям энергетики «Россети Центр» в Белгородской области

В первом полугодии 2025 года специалисты филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечили электроснабжение 68 новых жилых домов, построенных в рамках государственной программы по обеспечению доступным и комфортным жильём жителей Белгородской области.

Социальные новостройки подключены в Белгороде, Валуйках, Короче, Грайвороне, Головчино, Дальней Игуменке, Терновке и других населенных пунктах.

Электросетевая инфраструктура подведена к 21 дому для переселенцев в Грайвороне и селах округа, к 5 - в Терновке Яковлевского района, к 7 - в Валуйках. В Корочанском районе обеспечено электроснабжение 10 домов для многодетных семей. В селе Беловское Белгородского района продолжается строительство жилья для детей-сирот, современной инфраструктурой оборудованы дополнительно 24 квартиры; 3 дома – в Чернянке и селах района.

Для оперативного электроснабжения жилья для детей-сирот, многодетных семей и переселенцев из закрытых территорий энергетики выделили порядка 300 кВт мощности, построили больше 1,5 километра сетевой инфраструктуры, все дома и квартиры оборудовали индивидуальными приборами учета электроэнергии.

Благодаря слаженной работе энергетиков, все новостройки обеспечены качественной инфраструктурой, жители получили возможность комфортно въезжать в новые дома.