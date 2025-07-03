Энергетики «Россети Северный Кавказ» готовят энергообъекты на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии к зиме

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» начали подготовку энергообъектов на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии к осенне-зимнему периоду.

С начала года в распределительных сетях 0,4/10 кВ, обеспечивающих электроэнергией курорты Теберда, Домбай и Архыз, выполнены работы по замене трех силовых трансформаторов с увеличением их суммарной мощности с 560 кВа до 790 кВа. Это позволит равномерно распределить нагрузку на сети и улучшить качество электроснабжения объектов туристической инфраструктуры. Также здесь проведен капитальный ремонт пяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и техническое обслуживание других энергообъектов.

Подготовка оборудования к ответственному периоду началась и на подстанциях 35-110 кВ «Касаева», «Гоначхир», «Горная», «Лунная поляна», «Романтик», «Буково», «Зеленчук», которые снабжают электроэнергией горнолыжные курорты. Специалисты приводят в нормативное состояние силовые трансформаторы, выключатели, короткозамыкатели, отделители, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, а также другое оборудование.

В высоковольтных распределительных сетях идут работы на линиях электропередачи 35-110 кВ «Зеленчук-Буково», «Буково-Архыз», «Зеленчук-Лунная поляна», «Касаева-Теберда», «Теберда -Горная», «Горная-Гоначхир».

Важное условие устойчивой работы линий электропередачи - расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности, которая при неблагоприятных погодных условиях может стать причиной технологических нарушений. Энергетики уже расчистили почти семь гектаров охранной зоны ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Технические мероприятия проводятся в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2025 году.