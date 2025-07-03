Энергетики Волжской ГЭС приступили к капитальному ремонту гидроагрегата № 22

03 июл. 2025, 16:15
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Источник:
ПАО РусГидро
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На Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в соответствии с графиком ремонтной программы текущего года выведен в плановый капитальный ремонт гидроагрегат №22 установленной мощностью 125,5 МВт.

Пуск отремонтированного гидроагрегата планируется осуществить в августе 2025 года. За это время волжские энергетики выполнят ремонт механической и электрической части гидроагрегата, а также вспомогательного оборудования. Будут проведены испытания системы регулирования, возбуждения и защит гидроагрегата.

Основные работы по капитальному ремонту выполнят специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро).

Это четвертый по счету гидроагрегат, который проходит капитальный ремонт в этом году. Всего в этом году энергетики Волжской ГЭС планируют выполнить капитальный ремонт шести и профилактический текущий ремонт двадцати гидроагрегатов.

Такие мероприятия проводятся с определенной периодичностью, что позволяет поддерживать техническое состояние оборудования на уровне, обеспечивающем надежное и стабильное производство электроэнергии.

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