EL-Комитет НОПСМ продолжает информировать о результатах претензионно-судебной работы с недобросовестными продавцами и производителями кабельной продукции

EL-Комитет НОПСМ регулярно публикует отчёты о работе с некачественными товарами. Недавно были проведены исследования трёх образцов кабелей торговых марок «АРКАД КАБЕЛЬ» и «ГЕРМЕС», купленных на Wildberries у индивидуального предпринимателя Бабакова Н.С. Проверка выявила значительные нарушения стандартов ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012, касающихся качества и безопасности продукции.

Подготовленная комитетом претензия потребовала прекратить продажу товара и компенсировать расходы, понесённые на приобретение образцов, лабораторные тесты и экспертизу. Предприниматель согласился добровольно удовлетворить требования комитета и вернул сумму в размере 220 тысяч рублей — более половины своего месячного чистого дохода и почти в 15 раз превышающую первоначальную стоимость закупки.

Кроме того, проверка Роспотребнадзора ещё продолжается, и итоговая сумма штрафных санкций может увеличиться. Комитет подчеркивает экономические последствия нарушений: несмотря на небольшую прибыль от одной сделки, нарушение правил торговли может привести к значительным финансовым потерям.

Полученные компенсации используются комитетом для продолжения закупок и исследований сомнительных товаров, причём особое внимание уделяется крупным игрокам рынка. Стоит отметить, что с осени 2025 года планируется введение обязательной проверки сертификатов соответствия на площадках маркетплейсов, что существенно затруднит деятельность поставщиков низкосортной продукции.

Таким образом, риск штрафов и репутационные потери делают выпуск и реализацию фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции невыгодным делом.