Энергетики обеспечили надежность электроснабжения центрального теплового пункта в пгт. Измайлово

В июне 2025 года специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту участка кабельной линии электропередачи для обеспечения надежности электроснабжения центрального теплового пункта, который в свою очередь, обеспечивает теплом и горячей водой более 1,6 тыс. жителей в поселке городского типа Измайлово Ленинского городского округа.⁣

В рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства энергетики отремонтировали участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ, которая проходит от распределительной трансформаторной подстанции РТП-10 до ЦТП. Общая протяжённость линии составляет порядка 60 м. В ходе работ была выполнена установка двух соединительных муфт и монтаж шестиметровой кабельной вставки. Выполненные мероприятия позволили обеспечить надежность электроснабжения теплового пункта, который запитан от данной КЛ.⁣

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.