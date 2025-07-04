Энергетики повысили надежность электроснабжения 60 домовладений г. Электроугли

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта провели реконструкцию воздушной линии электропередачи в г. Электроугли Богородского г.о. Линия снабжает электричеством около 60 частных домовладений, расположенных на Лесном проезде и Лесной улице, в которых проживает около 500 человек.

В ходе работ специалисты компании смонтировали 23 железобетонные опоры и провели замену воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода протяженностью 750 метров. Линия проложена от трансформаторной подстанции ТП-531. Выполненные мероприятия повысили надежность и улучшили качество электроснабжения потребителей, запитанных от данной ЛЭП.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в Богородском г.о. специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать более восьми километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование четырех трансформаторных подстанций и шести зданий ТП. Также в охранной зоне ЛЭП будет выполнена расчистка от древесно-кустарниковой растительности более восьми гектаров.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиала «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.