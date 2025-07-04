Кабельный бизнес +100%? Особенный путь российских кабельщиков? Статья RusCable Плюс о мировом опыте и вариантах структуры рынка

04 июл. 2025, 19:21
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
RusCable.Ru
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На 86-м Общем собрании Ассоциации “Электрокабель” был представлен доклад директора по маркетингу УНКОМТЕХ Сергея Снежко о современных тенденциях на мировых кабельных рынках. Доклад вызвал большую дискуссию в рамках кабельного сообщества и Ассоциации “Электрокабель” и содержит важную аналитику и выводы о перспективах развития российского кабельного рынка. В рамках подписки RusCable Плюс адаптированная версия данного доклада с аналитическими таблицами публикуется для профессионального кабельного сообщества. Только для подписчиков RusCable Плюс доступна и видеоверсия выступления Сергея Снежко с дополнительными деталями и пояснениями к аналитическим таблицам.

Читайте в подписке RusCable Плюс: Российский кабельный бизнес имеет двукратный потенциал роста, но есть нюансы по его структуре…

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