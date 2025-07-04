Нижегородские энергетики реализуют комплекс мероприятий по обеспечению орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса

Благодаря данной работе обеспечивается защита птиц от поражения током и обеспечение их безопасного существования рядом с объектами электросетевой инфраструктуры. Для спасения пернатых энергетики устанавливают специальные устройства (ПЗУ) на линиях электропередачи. В прошлом году сотрудники филиала установили 1056 ПЗУ. Всё устанавливаемое оборудование соответствует ГОСТ.

В настоящее время чаще всего используются барьерные и антиприсадочные устройства. Первые обеспечивают защиту от прямого контакта с гирляндами изоляторов и другими элементами ЛЭП и подстанций, представляющими потенциальную опасность, а вторые делают посадку и гнездование птиц вблизи сетевых объектов затруднительным.

В текущем году запланирована установка 1143 устройств. Энергетики уже приступили к реализации мероприятий.

Проект является важнейшим из направлений экологической политики компании. Так энергетики не только спасают птиц от поражения током, но и повышают надежность электроснабжения, снижая количество технологических нарушений и продлевая срок службы оборудования.

Места для размещения птицезащитных устройств определяются с учетом расположения ЛЭП на территории заповедников и национальных парков, в границах ключевых орнитологических территорий Нижегородской области.