В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют в СКФО

Выявлением и пресечением незаконного майнинга криптовалют на Северном Кавказе занимается специально созданная рабочая группа, она сотрудничает с интернет-провайдерами, электросетевыми компаниями и правоохранительными органами, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.

"Была создана рабочая группа по вопросу потребления электроэнергии на Северном Кавказе, задача которой, в том числе, вычислять и пресекать деятельность майнеров в этих регионах. Среди инструментов – совместная работа с интернет-провайдерами, которые анализируют интернет-трафик и выявляют территорию, где активность трафика предполагает расположение майнинга. По таким точкам проводятся обходы и осуществляется проверка потребления энергии, в том числе с тепловизором. Сетевые организации определяют точки излучения дополнительного тепла. После этого проводится работа совместно с правоохранительными органами", - сказал он.

В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что компания совместно с сотовыми операторами прорабатывает механизм выявления незаконного "черного" майнинга криптовалют с помощью отслеживания трафика передачи данных. В МТС и "Ростелекоме" подтверждали РИА Новости, что такая работа ведется.

Рюмин также говорил, что наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом.

Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.