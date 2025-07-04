В Тукаевском районе Татарстана появится новый промпарк

В Тукаевском районе республики до конца года планируют построить новый промышленный парк. Об этом сообщила руководитель отдела продаж управляющей компании «Тукай Групп» Анна Магеррамова в рамках проекта «Муниципальный час». Выход на проектную мощность – 2033 год.

Инвестиции в проект составят более 1 млрд руб. Промышленный парк «Тукай» будет рассчитан на 10 резидентов. Его разместят на территории в 42 га.

Для старта строительства необходимо изменение категории земельного участка, сообщила Магеррамова.

«Мы внесли необходимые изменения в генплан для реализации проекта. Совместно с коллегами работу уже ведем», — отметил руководитель исполкома Тукаевского района РТ Камиль Назмиев.

Общая площадь застройки составит 250 тыс. кв. м. В промышленном парке разместят производственные корпуса различной этажности с возможностью адаптации под нужды резидентов, складские помещения, а также построят транспортную инфраструктуру с площадками для погрузки и разгрузки.

Промпарк рассчитан на крупные производства. Все предприятия будут соответствовать пятому классу опасности, который является наименьшим.