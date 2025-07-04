Михаил Горбачев: в IEK GROUP создан прочный фундамент для дальнейшего роста

2 часа назад
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Источник:
Группа компаний IEK
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У компании есть мощная база для продолжения опережающего роста. Об этом в интервью проекту Profit рассказал ее финансовый директор Михаил Горбачев.

Драйвером роста стала реализация бизнес-стратегии, которая подразумевает:

  • переход от продуктового предложения к комплексности;
  • ставку на локализацию производства и импортозамещение;
  • доверительные и уважительные отношения с партнерами;
  • грамотную финансовую политику.

«Мы в компании видим, что предпосылками роста рынка в ближайшем будущем будут потребность в энергобезопасности, развитие искусственного интеллекта, цифровые финансовые активы, цифровизация и роботизация. Это влечет за собой рост потребности в электроэнергии и соответствующем оборудовании», ― отметил Михаил Горбачев.

Такое оборудование разрабатывает и производит IEK GROUP. Из интервью вы узнаете также, почему IEK GROUP придерживается M&A стратегии и о планах по ее дальнейшей реализации, что будет, если в Россию вернутся европейские бренды, готова ли компания к выходу на IPO и почему инвесторы могут ей доверять.

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IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.