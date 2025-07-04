Михаил Горбачев: в IEK GROUP создан прочный фундамент для дальнейшего роста

У компании есть мощная база для продолжения опережающего роста. Об этом в интервью проекту Profit рассказал ее финансовый директор Михаил Горбачев.

Драйвером роста стала реализация бизнес-стратегии, которая подразумевает:

переход от продуктового предложения к комплексности;

ставку на локализацию производства и импортозамещение;

доверительные и уважительные отношения с партнерами;

грамотную финансовую политику.

«Мы в компании видим, что предпосылками роста рынка в ближайшем будущем будут потребность в энергобезопасности, развитие искусственного интеллекта, цифровые финансовые активы, цифровизация и роботизация. Это влечет за собой рост потребности в электроэнергии и соответствующем оборудовании», ― отметил Михаил Горбачев.

Такое оборудование разрабатывает и производит IEK GROUP. Из интервью вы узнаете также, почему IEK GROUP придерживается M&A стратегии и о планах по ее дальнейшей реализации, что будет, если в Россию вернутся европейские бренды, готова ли компания к выходу на IPO и почему инвесторы могут ей доверять.