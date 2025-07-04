На Камской ГЭС стартовал капитальный ремонт гидроагрегата №19

Гидроагрегат Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») со станционным номером 19 выведен в расширенный капитальный ремонт. Он станет самым масштабным в 2025 году.

Капитальный ремонт гидроагрегата предполагает выполнение типового объема работ для полного восстановления работоспособности и ресурса с заменой и восстановлением его базовых частей: узлов турбины, механической и электрической части генератора, а также вспомогательного оборудования. Расширенный капитальный ремонт помимо типовых работ включает в себя выемку ротора и перенос блока турбины из шахты на монтажную площадку с разборкой и ремонтом рабочего колеса. Завершится капитальный ремонт гидроагрегата ст. №19 в марте 2026 года.

По заключению технических специалистов Камской ГЭС, параллельно с капитальным ремонтом для увеличения надежности работы генератора, будет выполнена замена втулки ротора с диском подпятника гидрогенератора. Эти работы будут выполнены в рамках Программы технического перевооружения и реконструкции основного энергетического оборудования Камской ГЭС.

Подрядчиком по выполнению работ является АО «Гидроремонт-ВКК». Изготовление и поставку новой втулки ротора и диска подпятника осуществляет ООО «Электротяжмаш-привод».

Всего в этом году запланировано три капитальных ремонта гидроагрегатов. Энергетики уже завершили ремонт гидроагрегата ст.№7. В августе начнется ремонт гидроагрегата ст.№ 6.

Все работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро. Ее цель - повышение надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений станции.