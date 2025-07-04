Первый зарядный хаб для электромобилей открыли в Ставрополе

ООО "Альфрад" открыло первый в Ставрополе зарядный хаб для электромобилей, сообщили в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

"Он построен в юго-западном районе краевого центра и включает 4 электрозаправочные станции (ЭЗС): две быстрые и две медленные", - говорится в сообщении.

Ранее в Ставрополе было открыто первое электротакси, в котором на данный момент насчитывается 15 автомобилей.

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Иван Ковалев уточнил, что к концу 2025 года автопарк электротакси расширится до 50 единиц техники, а в 2026 году - до 200. Автомобили будут работать на территории всего края.

Ковалев добавил, что в перспективе компания планирует установить до 30 зарядных станций, объединенных в хабы. Также компания рассматривает возможность подключиться к развитию на Ставрополье электрического пассажирского транспорта.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей стартовал на Ставрополье в 2024 году. Всего в регионе за прошлый год было построено 60 зарядных станций для электромобилей, в том числе 23 - на территории Кавказских Минеральных Вод. В этом году планируется ввести еще 40 станций, для их установки уже подбираются земельные участки.

ООО "Альфрад" зарегистрировано в Ставропольском крае в 2015 году. Специализируется на производстве электромонтажных работ и на деятельности, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Согласно ЕГРЮЛ, 100% пакетом акций владеет Денис Панамонов.