«Россети Северный Кавказ» готовят энергообъекты в Правобережном районе Северной Осетии к работе в осенне-зимний период

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» готовят к предстоящему осенне-зимнему периоду электросетевой комплекс Правобережного района Северной Осетии.

Технические мероприятия ведутся в распределительных сетях 10/0,4 кВ. Комплекс работ позволит повысить надежность электроснабжения 10 населенных пунктов, где проживают порядка 20 тысяч человек.



До наступления холодов энергетики отремонтируют и выполнят техническое обслуживание 10 трансформаторных подстанций, более 38 километров линий электропередачи (ЛЭП) с заменой 18 опор и 9 км ветхого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволяет повысить качество электроснабжения потребителей, снизить эксплуатационные и ремонтные затраты.



Рабочие бригады Правобережных районных электрических сетей уже завершили необходимые технические мероприятиях на энергообъектах в селах Фарн, Зильги, Хумалаг, городе Беслане.



Всего на реализацию ремонтной кампании в Правобережном районе Северной Осетии «Россети Северный Кавказ» направят более 7 млн рублей.