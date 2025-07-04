«Россети» обеспечили мощностью развитие оренбургского аэропорта

Компания «Россети Волга» построила новую сетевую инфраструктуру, чтобы увеличить выдачу мощности международному аэропорту Оренбург им. Ю.А. Гагарина почти в 3 раза – с 1,7 до 5 МВт. Такой объем необходим для электроснабжения аэродрома и строящегося пассажирского терминала, который будет обслуживать около 1 млн человек в год.

Энергетики проложили две кабельные линии электропередачи 10 кВ. Суммарная длина подземных коммуникаций составила около 4 км. Пересечения с федеральной автомагистралью М-5 «Урал» выполнено методом горизонтально-направленного бурения, что позволило сохранить дорожное полотно.

Завершение строительства нового четырехэтажного здания аэропорта запланировано на конец 2025 года. Его площадь составит более 24 тыс. кв. м, в терминале смогут обслуживать не менее 1 тыс. пассажиров в час. Объем инвестиций в транспортный проект превышает 16 млрд рублей.